– Решения пока нет, оно будет в начале следующего года. Мы прорабатываем по всем аспектам – заполнить вакуум при переходе игроков из молодежного во взрослый футбол. Вакуум заполнить можно через аренды, через фарм-клуб. Акционеры склоняются к воссозданию "Спартака-2". Параллельно прорабатываем вопрос об инфраструктуре, – передает слова Мележикова "РБ Спорт".
Решение о закрытии "Спартака-2" было принято перед стартом текущего сезона. В предыдущем сезоне вторая команда красно-белых, наполненная молодыми игроками клуба, выступала в Футбольной национальной лиге. По итогам 38 сыгранных туров она заняла седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 58 очков. Всего в турнире участвовало 20 команд. Игроки из "Спартака-2" или вошли в первую команду, или разъехались по другим клубам. 13 октября менеджером "Спартака" по игрокам, находящимся в аренде, был назначен бывший игрок красно-белых Никита Баженов.
Мележиков – о возвращении проекта "Спартак-2": решения пока нет, оно будет в начале следующего года
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков высказался о вероятности возвращения второй команды.
Фото: ТАСС