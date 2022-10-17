– Соболев Саша очень радует своей игрой. Он достиг невероятно прогресса за последние полгода. Если Соболев продолжит так играть, он составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий "Золотой мяч", – приводит слова Кавазашвили "Sport24".
Соболев принял участие в шестнадцати играх московского "Спартака" текущего сезона, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Бензема сыграл за мадридский "Реал" в десяти играх, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Вчера Кариму Бензема вручили "Золотой мяч", премия состоялась в Париже. До Карима последним французским игроком, который забрал эту награду, являлся Зинедин Зидан. Из российских футболистов "Золотого мяча" удостоился только голкипер Лев Яшин, случилось это в 1963 году.
Кавазашвили: Соболев составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий "Золотой мяч"
Бывший голкипер московского "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Соболеве.
Фото: "СЭ"