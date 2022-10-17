"Как матерщинник со стажем констатирую:тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведёт себя как быдлан. Стыдоба да и только! И тренера и команду за подобное надо серьезно наказать", - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее сегодня появилось видео с конфликтом между наставниками ЦСКА и "Спартака" в ходе дерби. Главный тренер "армейцев" Владимир Федотов, реагируя на эмоциональное поведение Гильермо Абаскаля, назвал его клоуном и предложил уехать из страны.
Кроме того, сразу после окончания встречи Федотов в ответ на вопрос об Абаскале сказал, что не заметил, как Абаскаль предъявлял претензии: "что-то рядом прыгало, не знаю".
Губерниев: Федотов ведет себя как быдлан. Стыдоба да и только!
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на видео с поведением Владимира Федотова в ходе матча против "Спартака".
Фото: ТАСС