Как сообщает источник, многие сотрудники уфимцев начали получать сообщения о том, что их контракты будут прекращены через два месяца по причине проблем с финансированием клуба. В связи с этим существует вероятность, что команда прекратит существование после нового года.
Напомним, "Уфа" вылетела из РПЛ по итогам предыдущего сезона. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов неоднократно заявлял, что жизнь клуба будет под угрозой в случае вылета из высшего дивизиона.
После 14 туров "Уфа" занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 16 очков.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Уфа" может прекратить существование после нового года
Футбольный клуб "Уфа" близок к закрытию.
Фото: ФК "Уфа"