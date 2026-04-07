Тренер сборной России рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал команду, за которую будет болеть на чемпионате мира 2026 года.
По словам Карпина, он будет болеть за сборную Испании.

- Я отыграл 11 лет в Испании и 14 там прожил. Ответ очевиден — буду болеть за сборную Испании, - цитирует Карпина "РИА Новости Спорт".

Напомним, что в текущем сезоне Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" - он проработал в клубе с июня по ноябрь прошлого года. На данный момент специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России. Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года - Карпин работает в сборной с июля 2021 года.

Во время карьеры профессионального футболиста Карпин был игроком ЦСКА, "Факела", "Спартака", в Испании он выступал за "Реал Сосьедад", "Валенсию", "Сельту".

Опубликовал:
