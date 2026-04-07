Тренер сборной России рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира
Сегодня, 17:10
Главный тренер
сборной России
Валерий Карпин назвал команду, за которую будет болеть на чемпионате мира 2026 года.
Фото: РФС
По словам Карпина, он будет болеть за сборную Испании.
- Я отыграл 11 лет в Испании и 14 там прожил. Ответ очевиден — буду болеть за сборную Испании, - цитирует Карпина
"РИА Новости Спорт"
.
Напомним, что в текущем сезоне Валерий Карпин был главным тренером московского "
Динамо
" - он проработал в клубе с июня по ноябрь прошлого года. На данный момент специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России. Напомним, что
сборная России
и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года - Карпин работает в сборной с июля 2021 года.
Во время карьеры профессионального футболиста Карпин был игроком
ЦСКА
, "Факела", "
Спартака
", в Испании он выступал за "Реал Сосьедад", "Валенсию", "Сельту".
Чемпионат Мира
Валерий Карпин
Сборная России
Чемпионат Испании
