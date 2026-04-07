Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
22:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
22:00
БаварияНе начат

Смолов ответил, мог ли он помочь "Динамо" в нынешней форме

Экс-игрок сборной России Федор Смолов ответил, мог ли он помочь московскому "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Смолова, он не уверен, что смог бы помочь "Динамо".

— В нынешней форме помогли бы "Динамо"?

— В том, что помог бы, не уверен. Но не помешал бы, - цитирует Смолова "РБ Спорт".

Федор Смолов выступал за московское "Динамо" с 2008 по 2015 год и с 2022 по 2024 год, последним клубом форварда был "Краснодар", который он покинул летом прошлого года.

В текущем сезоне нападающий выступал за медиафутбольный клуб Broke Boys в Кубке России - он вышел на поле в трех матчах и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится