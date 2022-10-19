"Есть ли соперничество с Соболевым? Я рад за Сашу, и это меня мотивирует становиться сильнее, прогрессировать и выходить из зоны комфорта. Я только рад, что Соболев забивает. Его игра делает меня сильнее", — цитирует Николсона "Чемпионат".
Соболев записал на свой счет 7 голов и 5 результативных передач в 12-ти матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги.
В активе Николсона – 1 забитый мяч в 9-ти встречах. Сегодня ямайский нападающий поразил ворота "Факела" - красно-белые одержали победу со счетом 2:1.
Николсон - о соперничестве с Соболевым: рад, что Саша забивает - это меня мотивирует
Форвард "Спартака" Шамар Николсон высказался о соперничестве с нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"