Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
4 - 2 4 2
АхматЗавершен
Факел
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
ЦСКА
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
0 - 1 0 1
СаутгемптонЗавершен
Ливерпуль
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Брентфорд
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
Вальядолид
4 - 1 4 1
СельтаЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Эльче
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен
Сделать ставку

Николсон - о соперничестве с Соболевым: рад, что Саша забивает - это меня мотивирует

Форвард "Спартака" Шамар Николсон высказался о соперничестве с нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
"Есть ли соперничество с Соболевым? Я рад за Сашу, и это меня мотивирует становиться сильнее, прогрессировать и выходить из зоны комфорта. Я только рад, что Соболев забивает. Его игра делает меня сильнее", — цитирует Николсона "Чемпионат".

Соболев записал на свой счет 7 голов и 5 результативных передач в 12-ти матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги.

В активе Николсона – 1 забитый мяч в 9-ти встречах. Сегодня ямайский нападающий поразил ворота "Факела" - красно-белые одержали победу со счетом 2:1.


Николсон Спартак Соболев
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Талалаев: у "Торпедо" нет трудностей, такая работа — удовольствие для нас
Заболотный – после поражения от "Торпедо": что произошло? Я вышел на поле 1
Галактионов - о победе "Пари НН" над "Краснодаром": нам было важно прервать серию неудач
Федотов: Карраскаль не был в заявке на матч с "Торпедо" по медицинским показателям
Сторожук - о поражении "Краснодара" от "Пари НН": чтобы выигрывать, надо проявлять характер, добегать, забивать
Самсонов – о победе над ЦСКА: была мощная установка от Талалаева, мы ее выполнили
Николсон - о соперничестве с Соболевым: рад, что Саша забивает - это меня мотивирует 4
Абаскаль - о дебюте 18-летнего Зорина за "Спартак": когда сказал ему о стартовом составе, у него были слезы на глазах 5
Чернов – о голе Рассказова: к нему было много негатива не по делу, сейчас все очень рады за Колю
"Торпедо" одержало первую победу при Талалаеве, удержав минимальное преимущество над ЦСКА 15
Агент Карраскаля - об отсутствии игрока в заявке ЦСКА: это действительно внутренние дела - просто решение тренера 1
Николсон: "Спартаку" вполне по силам догнать "Зенит" в чемпионате 4
"Спартак" в выигранном матче Кубка России нанес на 5 ударов по воротам меньше, чем "Факел"
Абаскаль – об отсутствии Джикии в заявке: у него много игрового времени - надо дать шанс другим ребятам
Экс-рефери Федотов - об отмене гола ЦСКА в ворота "Торпедо": Кукуян правильно сделал, что позвал Фролова к монитору 3
Хаджи - об игре с «Факелом»: в целом я доволен, но Мевля в эпизоде с пенальти сыграл ужасно 1 эксклюзив
Пятибратов – о поражении "Факела": "Спартак" не превосходил нас на голову 1
Мостовой: Мевля не играл рукой. Он боролся, и верховой мяч свалился на руку 3 эксклюзив
Чернов: скомканные эмоции от попадания в стартовый состав "Спартака" – я не играл в последних матчах 1
Никого не убил, не предал и забил! Гол Рассказова помог "Спартаку" выйти в плей-офф Кубка России, хотя Мевля был против 3
Федотов – о непопадании Карраскаля в заявку на матч с "Торпедо": это наши внутренние дела
Лещук: Фернандесу тяжело что-то объяснять – попросили его выучить 15 слов на английском 1
Отец Агаларова: у Гамида нет сомнений по поводу перехода в "Ахмат". Он должен быть профи
Голы Рассказова и Николсона принесли "Спартаку" победу над "Факелом" в матче Кубка России 14
"Краснодар" уступил "Пари НН" в Нижнем Новгороде 3
Вернблум: Арнор Сигурдссон – самая большая свинья. Он впитал это с молоком матери 4
ЦСКА – "Торпедо": стартовые составы команд на матч Кубка России
Рассказов забил за "Спартак" в матче Кубка против "Факела". Это первый его гол за 2 года 2
И. Федотов: Сухой ошибся, не показав красную карточку Николсону в матче "Факела" со "Спартаком" 13
Отец Агаларова: нет смысла говорить, что Гамид пришел в "Ахмат" лучшим бомбардиром прошлого чемпионата
Все новости
-