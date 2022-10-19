- 13 игр без побед? Нам нужно продолжать гнуть свою линию и играть в атаку. Рано или поздно мы забьем и не пропустим. Нам нужно быть сильными, - передает слова Кухарчука "Чемпионат".
Подмосковные "Химки" по итогам 13 туров Российской премьер-лиги занимают 15 место в турнирной таблице с 9 набранными очками, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. Безвыигрышная серия красно-черных составляет 13 матчей (=3-10), 9 из которых - под руководством нынешнего главного тренера Спартака Гогниева (=3-6).
Безвыигрышная серия "Химок" после увольнения Юрана достигла 13 матчей
Кухарчук - о 13-матчевой безвыигрышной серии "Химок": нужно гнуть свою линию и играть в атаку
Атакующий полузащитник "Химок" Илья Кухарчук высказался о турнирном положении команды.
Фото: РПЛ