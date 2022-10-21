Напомним, ранее ФК "Reality" объявил о подписании Давыдова. За команду так же выступает и другой футболист "Химок" Денис Глушаков.
Как сообщает источник, "Химки" разрешили Давыдову заявиться и выступать в Медиалиге. Несмотря на это его контракт с подмосковной командой продолжает действовать.
Напомним, Денис Давыдов стал игроком "Химок" перед началом сезона. Форвард не выступал в РПЛ с сезона 2016/17, когда еще находился в составе "Спартака". В итоге Давыдов пока так и не дебютировал за новую команду в чемпионате, проведя один матч в Кубке России.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": контракт Давыдова с "Химками" продолжает действовать, несмотря на переход в клуб Медиалиги
Денис Давыдов продолжает оставаться игроком "Химок".
Фото: ФК "Химки"