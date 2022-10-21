"Насколько я знаю, он хотел остаться в "Спартаке", но у него не получилось. Перешел в самый сильный клуб России, и для него это все равно хорошо. Он должен доказывать, что способен играть за "Зенит", как он умеет", - цитирует Аршавина "КП".
Напомним, контракт Бакаева со "Спартаком" завершился в конце предыдущего сезона. В итоге полузащитник подписал соглашение с "Зенитом". В новой команде Зелимхан провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. При этом он лишь три раза появлялся на поле в стартовом составе сине-бело-голубых.
Аршавин: насколько я знаю, Бакаев хотел остаться в "Спартаке". Он должен доказывать, что способен играть за "Зенит"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил положение Зелимхана Бакаева в команде.
Фото: ФК "Зенит"