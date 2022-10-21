- Фраза Федуна про "русского Месси" не отразилась на моей карьере, я не держу на него обиду. Сказал и сказал - что такого в этом? Мне абсолютно всё равно. Люди постоянно ходят и называют меня "Месси" - меня это не задевает. Просто надоело уже, когда постоянно пишут "русский Месси". Например: "Русский Месси перешел в "Реалити" - опять пишут эту фразу. Идиотизм какой-то, но мне всё равно, - передает слова Давыдова "РБ Спорт".
10 ноября 2014 года владелец "Спартака" Леонид Федун в одном из интервью назвал 19-летнего на тот момент воспитанника клуба нападающего Дениса Давыдова "нашим юным Месси". Несмотря на высокую оценку своих перспектив со стороны президента клуба, Давыдов не смог закрепиться в "Спартаке" и заиграть на высшем уровне - футболист выступал за такие клубы, как "Спартак" Юрмала, "Нижний Новгород" (до выхода клуба в РПЛ), ЦСКА София, "Томь", "Знамя Труда". В июле 2022 года 27-летний Давыдов подписал контракт с "Химками", но провел за главную команду красно-черных лишь один тайм матча Кубка России. 21 октября стало известно, что форвард в свободное время будет выступать за медиаклуб "Реалити".
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Денис Давыдов: когда постоянно пишут "русский Месси" - меня это не задевает, просто надоело. Идиотизм какой-то
Нападающий "Химок" и медиаклуба "Реалити" Денис Давыдов рассказал об отношении к своему устоявшемуся прозвищу в СМИ "русский Месси".
Фото: ФК "Спартак"