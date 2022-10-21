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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
14:00
КраснодарНе начат
П1 3.2X 3.3П2 2.3
Факел
16:30
РостовНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.42
Локомотив
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
14:30
ЛиверпульНе начат
П1 8.8X 5.6П2 1.34
Манчестер Сити
17:00
БрайтонНе начат
П1 1.27X 6.2П2 11
Эвертон
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.6X 3.1П2 3
Челси
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.19X 3.45П2 3.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
15:00
КадисНе начат
П1 1.78X 3.45П2 5.2
Вальядолид
17:15
Реал СосьедадНе начат
П1 3.65X 3.3П2 2.16
Валенсия
19:30
МальоркаНе начат
П1 1.77X 3.65П2 5
Реал Мадрид
22:00
СевильяНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
16:00
СпецияНе начат
П1 2.17X 3.4П2 3.5
Милан
19:00
МонцаНе начат
П1 1.47X 4.7П2 6.8
Фиорентина
21:45
ИнтерНе начат
П1 3.3X 3.4П2 2.26

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 5.4X 4.5П2 1.58
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.78X 4П2 4.4
Боруссия Д
16:30
ШтутгартНе начат
П1 1.56X 4.6П2 5.6
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
П1 4.8X 4.8П2 1.6
Фрайбург
16:30
ВердерНе начат
П1 1.98X 3.85П2 3.65
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.6X 3.7П2 2.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
18:00
ЛионНе начат
П1 3.55X 3.85П2 2.01
Марсель
22:00
ЛансНе начат
П1 2.17X 3.6П2 3.3
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Денис Давыдов: когда постоянно пишут "русский Месси" - меня это не задевает, просто надоело. Идиотизм какой-то

Нападающий "Химок" и медиаклуба "Реалити" Денис Давыдов рассказал об отношении к своему устоявшемуся прозвищу в СМИ "русский Месси".
Фото: ФК "Спартак"
- Фраза Федуна про "русского Месси" не отразилась на моей карьере, я не держу на него обиду. Сказал и сказал - что такого в этом? Мне абсолютно всё равно. Люди постоянно ходят и называют меня "Месси" - меня это не задевает. Просто надоело уже, когда постоянно пишут "русский Месси". Например: "Русский Месси перешел в "Реалити" - опять пишут эту фразу. Идиотизм какой-то, но мне всё равно, - передает слова Давыдова "РБ Спорт".

10 ноября 2014 года владелец "Спартака" Леонид Федун в одном из интервью назвал 19-летнего на тот момент воспитанника клуба нападающего Дениса Давыдова "нашим юным Месси". Несмотря на высокую оценку своих перспектив со стороны президента клуба, Давыдов не смог закрепиться в "Спартаке" и заиграть на высшем уровне - футболист выступал за такие клубы, как "Спартак" Юрмала, "Нижний Новгород" (до выхода клуба в РПЛ), ЦСКА София, "Томь", "Знамя Труда". В июле 2022 года 27-летний Давыдов подписал контракт с "Химками", но провел за главную команду красно-черных лишь один тайм матча Кубка России. 21 октября стало известно, что форвард в свободное время будет выступать за медиаклуб "Реалити".

Почему тренер = 10%, Карпин – «сбитый летчик», а «Спартак» хотел сниматься с чемпионата? Самые яркие цитаты Федуна


Химки Спартак Федун Давыдов
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