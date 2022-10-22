"Хочу поблагодарить Федорова, Пашинина и Лоськова, но клуб занимается поисками главного тренера. Информация о Галактионове? Как только будет принято решения, мы сразу объявим", - приводит слова Нагорных "СЭ".
Напомним, "Локомотив" объявил об уходе Йозефа Циннбауэра после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в 12-м туре РПЛ. После этого исполняющим обязанности главного тренера "железнодорожников" стал экс-тренер "Казанки" Андрей Федоров. В его тренерский штаб вернулись Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин, которые были переведены во молодежную команду "железнодорожников".
Фаворитом на пост нового главного тренера "Локомотива" является Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет "Пари НН".
Нагорных: хочу поблагодарить Федорова, Пашинина и Лоськова, но "Локомотив" занимается поисками главного тренера
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявли, что клуб планирует назначить нового главного тренера.
Фото: ФК "Локомотив"