"Есть уверенность, что "Химки" не вылетят… Такого не будет, не дождётесь. "Химки" — один из главных претендентов на вылет? Я с этим не согласен. В том году тоже уже всех похоронили заранее, но мы доказали, что мы можем существовать в Премьер-Лиге", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Вчера "Химки" потерпели разгромное поражение от "Спартака" в 14-м туре Российской Премьер-лиги – 0:5. Подмосковная команда не может одержать победу на протяжении последних 14-ти матчей. За это время химчане лишь трижды сыграли вничью: с "Крыльями Советов" (0:0), "Пари Нижним Новгородом" (1:1) и "Факелом" (0:0).
29 октября подопечные Спартака Гогниева в матче 15-го тура чемпионата страны в гостях встретятся с "Динамо".
Кухарчук – после 0:5 от "Спартака": "Химки" не вылетят из РПЛ, не дождётесь
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук поделился мнением о возможности вылета клуба из РПЛ.
Фото: Чемпионат.com