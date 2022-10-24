- Тренерский штаб судят по результатам, а результаты клубу сейчас нужны как воздух. У Спартака Гогниева кредит доверия, насколько я понимаю, есть достаточно большой. И он должен его оправдать, давая результаты. Невозможно всегда на этом кредите кататься с горки. Ситуация тяжелая, и, наверное, она близка к критической. Мы помним прошлый сезон, когда "Химки" перед зимней паузой находились на последнем месте, и отрыв от зоны вылета был 5 очков. И сейчас клуб находится в зоне вылета. Безусловно, это не может никому нравиться. И точка невозврата уже находится где-то близко. И если не найти какие-то решения, то будет очень тяжело после зимней паузы добиться результата и остаться в Премьер-лиге, - передает слова Терюшкова РИА Новости.
Матч 14 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Химки" завершился с разгромным счетом 5:0 в пользу красно-белых. Подмосковный клуб с 9 набранными очками по итогам 14 тура находится на 15 строчке турнирной таблицы РПЛ - в зоне прямого вылета. Команда не может победить после увольнения главного тренера Сергея Юрана в августе 2022 года, безвыигрышная серия насчитывает уже 14 матчей во всех турнирах. Последнюю победу химчане одержали над московским "Торпедо" (3:1) в матче 4 тура РПЛ. За прошедшее с того момента время красно-черные провели 4 матча во всех турнирах под руководством Николая Писарева (все 4 - поражения) и 10 во главе с нынешним главным тренером Спартаком Гогниевым (3 ничьих, 1 из которых продолжилась проигранной серией пенальти, и 7 поражений). Ранее в СМИ появлялась информация о задолженностях по заработной плате перед игроками "Химок" и уволенным тренерским штабом Николая Писарева.
Терюшков - о положении "Химок": ситуация тяжелая и близка к критической, точка невозврата уже где-то близко
Бывший член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков оценил текущее положение подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"