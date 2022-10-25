– Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров "Зенита" в истории? Конечно! Безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок Премьер-Лиги. Потом пришел "Газпром" – началась новая эра команды. Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и "Зенита". Когда я был в команде, всё было в порядке, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Властимил Петржела был главным тренером футбольного клуба "Зенит" в период с 29 ноября 2002 года по 3 мая 2006 года. Провёл в клубе из Санкт-Петербурга 144 матча. Серебрянные медали чемпионата России и Кубок Премьер-Лиги "Зенит" добыл при нём в 2003 году. До "Зенита" работал в пражской "Славии", "Словане Либерец" и "Младе Болеслав", после российского периода тренерской карьеры тренировал "Сигма Оломоуц", "Нефтчи", "Михаловце", "Баник Острава", "Фастав Злин". Властимил Петржела не тренирует ни один клуб с мая 2018 года. Ему сейчас 69 лет.
Петржела: я – один из самых успешных тренеров "Зенита". Когда я был в команде, всё было в порядке
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что считает себя одним из самых успешных тренеров в истории сине-бело-голубых.
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