– Гончаренко – опытный и грамотный тренер. Плюс, после его прихода клуб сразу же стал проводить селекцию. Когда есть хорошие игроки, можно быстро наладить игру. Ему удалось это сделать. Раньше один Бикфалви забивал, а сейчас каждый может поразить ворота соперников, – передает слова Тарханова "РБ Спорт".
Виктор Гончаренко возглавил "Урал" в августе 2022 года, когда команда коллекционировала поражения и шла в самом низу турнирной таблицы РПЛ. На данный момент клуб из Екатеринбурга побеждает в шести встречах подряд, учитывая игры Кубка России и Российской премьер-лиги. Вчера "Урал" дома обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1. Голы у хозяев забивали Каштанов и Газинский. У гостей случилось удаление в первом тайме. Команда Гончаренко поднялась на десятое место в турнирной таблице РПЛ – шестнадцать очков в четырнадцати матчах.
Александр Тарханов: у Гончаренко есть хорошие игроки, поэтому он так быстро наладил игру "Урала"
Бывший наставник "Урала" Александр Тарханов оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера екатеринбургского клуба.
Фото: ФК "Урал"