"Реально ли "Спартак" интересовался Гаджимурадовым? Да, это всё реальная история… Хочет ли сам игрок остаться или ему интересен переход в топ-клуб? Конечно, человеку интересно… Выходили ли на нас другие клубы, кроме "Спартака"? Мы разговаривали с разными командами", - цитирует агента "РБ Спорт".
Перед закрытием трансферного окна в СМИ появилась информация, что "Спартак" вел переговоры с "Уралом" по аренде Гаджимурадова. Сообщалось, что сторонам может не хватить времени на оформление сделки.
Гаджимурадов в нынешнем сезоне принял участие в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Агент Гаджимурадова: интерес "Спартака" - реальная история. Рамазану такой вариант интересен
Агент вингера "Урала" Рамазана Гаджимурадова Дмитрий Кигинько отреагировал на слухи об интересе к футболисту со стороны "Спартака".
Фото: РПЛ