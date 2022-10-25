"Сложно разбирать игру вратаря "Химок" Виталия Гудиева в матче со "Спартаком". Она неотделима от действий футболистов подмосковной команды в обороне. А тут я даже слов не могу подобрать...Это точно не уровень РПЛ. Это какой-то антифутбол!" - цитирует функционера "СЭ".
"Химки" располагаются в зоне прямого вылета из Российской Премьер-лиги, набрав в 14-ти турах 9 очков. В последний раз подмосковная команда одерживала победу в начале августа, когда под руководством Сергея Юрана встретилась с "Торпедо".
29 октября подопечные Спартака Гогниева сыграют против "Динамо" в гостях, матч начнется в 14:00 мск.
Габулов: действия "Химок" в обороне – не уровень РПЛ. Это антифутбол!
Экс-генеральный директор "Химок" Владимир Габулов поделился мнением об игре подмосковного коллектива в обороне.
Фото: ФК "Химки"