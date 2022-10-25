"Может ли "Сочи" взять Кассьерру зимой в аренду? Вы нам советуете? Я так понимаю, он травмировался, а так они с Сергеевым играют в два нападающих. У человека контракт, он играет за "Зенит", а сейчас травмирован и восстанавливается. Давайте не будем...", - цитирует функционера Legalbet.
Кассьерра подписал контракт с "Зенитом" минувшим летом, перейдя из "Сочи". В нынешнем сезоне колумбийский нападающий записал себе в актив 3 голевые передачи в 12-ти матчах Российской Премьер-лиги.
"Зенит" по итогам 14-ти туров продолжает лидировать в российском первенстве с 36-ю очками в активе.
"Сочи" набрал 20 баллов и располагается на восьмой строчке.
Гендиректор "Сочи" - о возвращении Кассьерры: вы нам советуете? Он сейчас травмирован
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко поделился мнением об идее вернуть форварда Матео Кассьерру из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"