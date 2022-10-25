"Вест Хэм" по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича. На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении "Вест Хэмом" своих обязательств", - цитирует Брейдо ТАСС.
Влашич перешел из ЦСКА в "Вест Хэм" летом 2021 года и провел в рамках минувшего сезона Английской Премьер-лиги 19 матчей, в которых забил один гол. Этим летом он пополнил состав «Торино» на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа – сообщалось, что сумма отступных в случае ее активации составит 15+3 млн евро.
Хорватский хавбек успел сыграть за туринцев 11 матчей в действующем розыгрыше итальянской Серии А и отметился тремя голами.
ЦСКА: "Вест Хэм" должен нам серьезную сумму за Влашича, мы вынуждены направить заявление в ФИФА
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился деталями ситуации с невыплатой "Вест Хэмом" отступных за полузащитника Николу Влашича.
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