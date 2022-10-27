– Мне уже лучше, вчера приступил к работе. Вылечился ли я полностью? Еще, конечно, не полностью. Все поле пока перекричать не удается. Но, думаю, к матчу со "Спартаком" станет получше. Я планирую быть на игре, – передает слова Талалева "РБ Спорт".
В предыдущем туре московское "Торпедо" уступило на выезде грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1. Главный тренер команды, ранее возглавлявший "Ахмат", не отправился на матч вместе с командой. Первым объяснением его отсутствия являлось недопонимание между ним и руководством грозненцев, а затем пресс-служба клуба сообщила о том, что Андрей Викторович пропускал игру по состоянию здоровью. "Спартак" примет на своем поле "Торпедо" в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени. Эти команды встретятся в очном поединке впервые с 2015 года.
Главный тренер "Торпедо" Талалаев: мне уже лучше, вчера приступил к работе. Планирую быть на матче со "Спартаком"
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев сообщил о своем выздоровлении и возвращении к работе.
Фото: "Матч ТВ"