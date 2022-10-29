– Второй желтой карточки не было. Матом я не ругался, просто спросил – есть определенные спорные моменты, на которые нужно посмотреть правильно. Хотел это узнать, пообщаться. Грубых слов не говорил. Арбитр потихоньку думал-думал-думал, и вторую желтую карточку дал. У нас есть видео, есть КДК, разберутся, – приводит слова Гогниева "РБ Спорт".
Спартак Гогниев был удален сразу после свистка главного арбитра матча "Динамо" – "Химки" на перерыв и наблюдал за вторым таймом уже с трибун. Подмосковная команда уступила со счетом 1:6, забив единственный свой мяч в самом конце – на 93-й минуте. Пенальти, назначенный за нарушение правил со стороны Сазонова в штрафной площади, реализовал Илья Садыгов. "Химки" все также остаются на предпоследнем (пятнадцатом) месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с девятью очками.
Гогниев: второй желтой не было. Матом я не ругался, просто спросил. Хотел узнать про спорный момент, пообщаться
Главный тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев прокомментировал решение арбитра удалить его в перерыве матча 15-го тура РПЛ с московским "Динамо".
Фото: РИА Новости