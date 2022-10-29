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Главчич: не собираюсь уходить из "Химок". Хочу помочь команде закончить сезон с хорошим результатом и остаться в РПЛ

Полузащитник "Химок" Неманья Главчич заявил, что не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно и поможет клубу остаться в РПЛ.
Фото: РПЛ
– У меня действующий контракт с "Химками". Я не собираюсь уходить. Мои планы – остаться в зимнее трансферное окно в клубе. Мы переживаем очень плохую ситуацию, и я хочу помочь моей команде закончить сезон с хорошим результатом. Мы сможем исправить ситуацию во второй части чемпионата и остаться в Премьер-лиге. Я верю в это, – цитирует Главчича "Metaratings".

После пятнадцати сыгранных матчей подмосковные "Химки" по-прежнему занимают предпоследнее (пятнадцатое) место в РПЛ с девятью очками. Неделей ранее "Химки" уступили на выезде "Спартаку" со счетом 0:5, вчера потерпели поражение от "Динамо" (1:6). В следующем туре подмосковный клуб, возглавляемый Спартаком Гогниевым, примет на своем поле "Оренбург". Гогниев должен пропустить эту встречу из-за красной карточки, полученной в перерыве матча с "Динамо". Контракт Главчича с "Химками" действует до 31 мая 2024 года. Неманья выступает за подмосковный клуб с января 2022 года.


Главчич Химки
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