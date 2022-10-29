"[После 1:6 от "Динамо"] атмосфера гнетущая. Доверие к тренеру? Нам, футболистам, по большому счету не важно, кто тренер, когда ты выходишь на поле. Конфликта с Гогниевым нет. Он мог бы возникнуть, если бы были недомолвки. У Гогниева все четко, всегда говорит в лицо", - цитирует Никитина Sport24.
"Химки" днем ранее уступили "Динамо" в 15-м туре Российской Премьер-лиги – встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу бело-голубых. Единственный гол подмосковного коллектива забил форвард Илья Садыгов – он реализовал пенальти в добавленное ко второму тайму время.
Химчане продолжают занимать 15-е место в таблице национального чемпионата – в активе команды 9 очков. Ниже располагается лишь "Торпедо", которое набрало 6 баллов по итогам 14-ти туров.
Защитник "Химок" Никитин: атмосфера гнетущая. Нам, футболистам, не важно, кто тренер
Защитник "Химок" Алексей Никитин высказался о взаимоотношениях команды с главным тренером Спартаком Гогниевым.
Фото: ФК "Химки"