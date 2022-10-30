"Я согласен, что "Химки" опозорились, последние наши результаты очень плохие. Счет 1:6 — не описать словами, это позор. Когда выиграем один матч, у нас начнется белая полоса. Мы в очень плохой ситуации сейчас. "Химкам" нужна всего одна победа", - цитирует игрока "РБ Спорт".
"Химки" вчера потерпели разгромное поражение от "Динамо" - матч 15-го тура чемпионата России завершился со счетом 6:1 в пользу москвичей.
Подопечные Спартака Гогниева проиграли 3 последних встречи с общим счетом 1:12. Команда остается в зоне прямого вылета по итогам первой половины сезона Премьер-лиги – химчане набрали 9 очков и занимают 15-е место в таблице.
Полузащитник "Химок" Главчич: 1:6 с "Динамо" - это позор. Мы в очень плохой ситуации
Полузащитник "Химок" Неманья Главчич поделился мнением о последних результатах клуба в текущем сезоне.
Фото: ФК "Химки"