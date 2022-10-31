Рубашко: "Сочи" подаст жалобу в ЭСК – едины во мнении, что пенальти в наши ворота не было

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о пенальти, назначенном в ворота южан во втором тайме матча против "Урала".

Фото: ФК "Сочи"





"Сочи" вчера принимал на своем поле " "Неудовлетворительно вчера сыграли с "Уралом". Мы будем подавать жалобу в ЭСК по поводу пенальти в наши ворота. Не думаю, что это был одиннадцатиметровый. Мы все едины в этом мнении", - цитирует функционера " РБ Спорт "."Сочи" вчера принимал на своем поле " Урал " в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Александра Точилина вышли вперед на 28-й минуте, но затем пропустили два мяча и оказались в роли догоняющих. "Шмели" забили свой второй гол, реализовав пенальти на 73-й минуте. Поражения сочинцам удалось избежать благодаря голу Муссы Сиссако. Встреча завершилась вничью – 2:2.