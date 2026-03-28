Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЧелябинскНе начат
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

Мартынович: "Зенит" точно боролся бы за выход из группы в Лиге чемпионов

Защитник "Кайрата" Александр Мартынович оценил перспективы "Зенита", если бы он участвовал в Лиге чемпионов.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Мартыновича, "Зенит" смог бы побороться за выход из группы в ЛЧ.

- Если бы "Зенит" сейчас участвовал в Лиге чемпионов, смог бы пройти дальше из группового этапа?

- Думаю, что да. У "Зенита" хорошая команда, хорошие и качественные русские футболисты и легионеры.
Если бы "Зенит" участвовал в Лиге чемпионов, то ещё бы где-то точечно были произведены какие-то трансферы. Именно под Лигу чемпионов. За выход бы точно боролись, - цитирует Мартыновича "Чемпионат".

Напомним, что российские клубы и сборная России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. На данный момент петербургский "Зенит" является серебряным призером чемпионата России, до этого он был бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

Сегодня, 28 марта, сине-бело-голубые на домашнем стадионе одержали победу над казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче со счетом 2:0. Напомним, что казахстанский клуб в нынешнем сезоне участвовал в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, однако не смог преодолеть общий этап и выйти в плей-офф турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится