Мартынович: "Зенит" точно боролся бы за выход из группы в Лиге чемпионов

- Если бы "Зенит" сейчас участвовал в Лиге чемпионов, смог бы пройти дальше из группового этапа?
- Думаю, что да. У "Зенита" хорошая команда, хорошие и качественные русские футболисты и легионеры.
Если бы "Зенит" участвовал в Лиге чемпионов, то ещё бы где-то точечно были произведены какие-то трансферы. Именно под Лигу чемпионов. За выход бы точно боролись, - цитирует Мартыновича "Чемпионат".
Напомним, что российские клубы и сборная России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. На данный момент петербургский "Зенит" является серебряным призером чемпионата России, до этого он был бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Сегодня, 28 марта, сине-бело-голубые на домашнем стадионе одержали победу над казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче со счетом 2:0. Напомним, что казахстанский клуб в нынешнем сезоне участвовал в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, однако не смог преодолеть общий этап и выйти в плей-офф турнира.