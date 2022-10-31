"Пройти сезон без поражений? Вы знаете, за этими показателями следят журналисты, команда готовится к каждому матчу и не задумывается о рекордах. Рекордов не будет, если об этом думать", - приводит слова Медведева "Чемпионат".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ после окончания первого круга. В активе команды Сергея Семака 39 набранных очков, отрыв от "Спартака", идущего вторым, составляет 7 очков. В нынешнем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые еще ни разу не проигрывали, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью.
В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют с "Ахматом". Встреча состоится в субботу, 5 ноября.
Гендиректор "Зенита" Медведев: пройти сезон без поражений? Рекордов не будет, если об этом думать
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, ставится ли перед командой задача, пройти сезон в РПЛ без единого поражения.
Фото: ФК "Зенит"