Оренбург
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
РоторЗавершен
Сокол
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Чайка
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
Нефтехимик
3 - 1 3 1
Спартак КостромаЗавершен

Гасилин оценил шансы ЦСКА на топ-3 после ничьей с "Крыльями Советов"

Алексей Гасилин прокомментировал ничью ЦСКА в матче с "Крыльями Советов" и оценил перспективы команды.
Он считает, что армейцам будет непросто включиться в борьбу за высокие места.

- Приобретения в зимнюю паузу не сделали его конкурентом за чемпионство. Возможно, команда не будет в пятёрке. Очень трудный график. За тройку будет очень трудно бороться, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

После 25 туров московский клуб набрал 43 очка и занимает третью позицию в таблице. При определённых раскладах команда может опуститься ниже - это произойдёт, если "Спартак" добьётся положительного результата в своём матче.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома против "Ростова", встреча состоится 21 апреля.

