Гасилин оценил шансы ЦСКА на топ-3 после ничьей с "Крыльями Советов"

- Приобретения в зимнюю паузу не сделали его конкурентом за чемпионство. Возможно, команда не будет в пятёрке. Очень трудный график. За тройку будет очень трудно бороться, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
После 25 туров московский клуб набрал 43 очка и занимает третью позицию в таблице. При определённых раскладах команда может опуститься ниже - это произойдёт, если "Спартак" добьётся положительного результата в своём матче.
В следующем туре ЦСКА сыграет дома против "Ростова", встреча состоится 21 апреля.