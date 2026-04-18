Игрок "Манчестер Юнайтед" приблизился к историческому рекорду АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш приблизился к историческому рекорду АПЛ по результативным передачам.

В матче против "Челси" (1:0) он отметился голевым пасом на Матеуса Кунью - этот ассист стал для него уже 18-м в текущем розыгрыше чемпионата.



Таким образом, португалец повторил показатели Сеска Фабрегаса, Фрэнка Лэмпарда, Кевина де Брюйне и Мохамеда Салаха, которые также завершали сезоны с 18 передачами.



До лучших результатов в истории лиги остаётся совсем немного: 19 ассистов оформлял Месут Озил, а по 20 передач за сезон делали Тьерри Анри и Кевин де Брюйне.