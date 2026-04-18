Футболист был заменён во втором тайме после неудачного приземления и не смог продолжить игру - с поля его уводили с помощью медицинской бригады, а стадион он покинул на коляске.
Как сообщил главный врач "Динамо" Михаил Бутовский, у игрока перелом наружной лодыжки правой ноги. Врачи зафиксировали голеностоп и провели процедуры для снижения отёка.
Матч завершился вничью - 1:1. "Динамо" набрало 35 очков и занимает седьмую строчку. Следующий матч команда проведёт 22 апреля дома против "Рубина".
Источник: "Матч ТВ"
У игрока "Динамо" выявлена серьёзная травма после матча с "Пари НН"
Защитник "Динамо" Рубенс получил серьёзную травму в матче с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"