Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1
ЦСКАЗавершен
Рубин
1 - 1
АкронЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 2
РоторЗавершен
Сокол
0 - 3
УралЗавершен
Уфа
1 - 0
ЧерноморецЗавершен
Чайка
2 - 0
ФакелЗавершен
Шинник
2 - 0
Арсенал ТулаЗавершен
Родина
0 - 0
Волга УлЗавершен
Нефтехимик
3 - 1
Спартак КостромаЗавершен

У игрока "Динамо" выявлена серьёзная травма после матча с "Пари НН"

Защитник "Динамо" Рубенс получил серьёзную травму в матче с "Пари НН".
Футболист был заменён во втором тайме после неудачного приземления и не смог продолжить игру - с поля его уводили с помощью медицинской бригады, а стадион он покинул на коляске.

Как сообщил главный врач "Динамо" Михаил Бутовский, у игрока перелом наружной лодыжки правой ноги. Врачи зафиксировали голеностоп и провели процедуры для снижения отёка.

Матч завершился вничью - 1:1. "Динамо" набрало 35 очков и занимает седьмую строчку. Следующий матч команда проведёт 22 апреля дома против "Рубина".

Источник: "Матч ТВ"

