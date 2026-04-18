Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
РоторЗавершен
Сокол
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Чайка
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
Нефтехимик
3 - 1 3 1
Спартак КостромаЗавершен

Заварзин - о ничьей "Динамо": Маринкин и Бабаев не только не усилили игру, но и даже ухудшили её

Бывший гендиректор "Динамо" Юрий Заварзин прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче 25 тура РПЛ с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"
- Я очень разочарован "Динамо" в этом матче. Тренер сделал замены - такое чувство, что Маринкин и Бабаев впервые друг друга на поле увидели. По-моему, они не только не усилили игру, но и даже ухудшили ее. Команда как будто потихоньку доигрывает чемпионат, и им выше восьмого места уже подниматься не надо, ничего вообще не нужно. Даже в большинстве не получается лучше сыграть, - сказал Заварзин.

Встреча прошла 18 апреля и завершилась вничью - 1:1. "Динамо" с 35 очками идёт на седьмой строчке в РПЛ, а "Пари НН" располагается на 14-й позиции с 22 набранными баллами.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится