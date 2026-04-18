- Я очень разочарован "Динамо" в этом матче. Тренер сделал замены - такое чувство, что Маринкин и Бабаев впервые друг друга на поле увидели. По-моему, они не только не усилили игру, но и даже ухудшили ее. Команда как будто потихоньку доигрывает чемпионат, и им выше восьмого места уже подниматься не надо, ничего вообще не нужно. Даже в большинстве не получается лучше сыграть, - сказал Заварзин.
Встреча прошла 18 апреля и завершилась вничью - 1:1. "Динамо" с 35 очками идёт на седьмой строчке в РПЛ, а "Пари НН" располагается на 14-й позиции с 22 набранными баллами.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Заварзин - о ничьей "Динамо": Маринкин и Бабаев не только не усилили игру, но и даже ухудшили её
Бывший гендиректор "Динамо" Юрий Заварзин прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче 25 тура РПЛ с "Пари НН".
