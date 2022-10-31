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Сторожук рассказал, как получил предложение возглавить "Краснодар"

Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук вспомнил, как получил предложение возглавить "быков".
Фото: ФК "Краснодар"
Сторожук работает в системе "Краснодара" с 2019 года. Весной 2022 года он стал и.о. главного тренера первой команды "быков" после ухода из клуба Даниэля Фарке. Перед началом нынешнего сезона Александр избавился от приставки и.о.

"Мне позвонил Сергей Николаевич Галицкий. Он спросил: "Готов?" Я ответил: "Да". В принципе, все быстро произошло. Были ли раздумья? Да ну, зачем. Если чего-то бояться, кого-то слушать, не верить в себя, зачем этим заниматься тогда?" - приводит слова Сторожука Metaratings.

В прошлом сезоне "Краснодар" под руководством Сторожука финишировал на 4 месте.

В нынешнем сезоне "быки" после 15 туров располагаются на 6 строчке, имея в своем активе 24 очка. Накануне, 30 октября, "Краснодар" на своем поле уступил "Зениту" - 0:1. Краснодарцы пропустили с пенальти в концовке матча, одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник Далер Кузяев.


Сторожук Краснодар Галицкий
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