- Всё в "Анжи" происходило так быстро, что никакого удивления от прихода Это’О не было. Тогда можно было ожидать в клубе просто любого игрока. У нас были невероятные финансы, и после прихода в "Анжи" Это’О стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Плюс на тот момент российский чемпионат был на очень хорошем уровне, - передает слова Мухаммада Metaratings.ru.
В январе 2011 года владельцем махачкалинского "Анжи" стал российский миллиардер Сулейман Керимов. Керимов вложил в клуб из Дагестана огромные денежные средства, пригласив в качестве главного тренера экс-наставника сборной России Гуса Хиддинка, а в состав команды - звезд мирового масштаба нападающего Самюэля Это'О, защитника Роберто Карлоса, полузащитника Лассана Диарра, а также ряд российских футболистов, включая игрока сборной России Юрия Жиркова. В сезоне-2012/2013 "Анжи" завоевал бронзовые медали РПЛ, что дало право выступить в Лиге Европы. Во второй половине 2013 года Керимов резко сократил финансирование "Анжи", после чего большинство приглашенных игроков покинуло клуб.
Экс-игрок "Анжи" Мухаммад: Это’О у Керимова стал самым высокооплачиваемым игроком мира, у нас были невероятные финансы
Экс-полузащитник махачкалинского "Анжи" Шариф Мухаммад рассказал о временах расцвета клуба при владельце Сулеймане Керимове.
Фото: ФК "Анжи"