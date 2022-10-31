– Прежде всего выделю необязательное поражение от "Ахмата" дома в 13-м туре. Считаю, мы могли выступить лучше в первом круге, но на это есть причины: индивидуальные ошибки, травмы. Поэтому все закономерно. Мы всегда играем. Другой вопрос, получается ли у нас это. Никто не говорит, что мы закрываемся. Другое дело, когда нас вынуждает так играть соперник или есть некоторые обстоятельства, – приводит слова Сторожука "Metaratings".
По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга в целом "Краснодар, с которым он работает с весны 2022 года, занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 24 очка перед стартом второго круга. В предыдущем туре команда Сторожука принимала на своем поле лидера чемпионата – "Зенит". Единственный гол в этой встрече был забит на 87-й минуте – полузащитник гостей Далер Кузяев хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар, который был назначен за попадание мяча в руку Кристиана Рамиреса в штрафной площади "Краснодара". В следующем туре "быки" сыграют на выезде с воронежским "Факелом", их поединок состоится 5 ноября, в 16:30 по московскому времени.
Сторожук: "Краснодар" мог выступить лучше в первом круге, но на это есть свои причины. Поэтому все закономерно
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук оценил выступление и положение команды по итогам первого круга Российской премьер-лиги.
Фото: Чемпионат.com