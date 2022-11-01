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Опорный хавбек ЦСКА Мухин: хочу забрать Кубок России и побороться с "Зенитом" за первое место

Опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о своих турнирных целях на текущий сезон.
Фото: ПФК ЦСКА
- Хочу закрепиться в основном составе, добиться хорошего места с командой в РПЛ и забрать Кубок. Если смотреть по таблице, "Зенит" догнать очень сложно. Но всё же хотелось бы побороться с ними за первое место, - цитирует Мухина "РБ Спорт".

В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам первого круга московский ЦСКА занимает третье место, набрав 29 очков в 15 матчах. Отставание "армейцев" от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков, от находящегося на второй строчке "Спартака" - 3 очка. Вровень с красно-синими идет "Ростов", который ЦСКА опережает по разнице забитых и пропущенных мячей, на 3 очка отстает московское "Динамо".

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ЦСКА Зенит Мухин
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