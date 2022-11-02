– Мне здесь очень хорошо, и я бы с удовольствием остался в России как можно дольше. Я очень надеюсь, что ситуация не ухудшится, а, наоборот, будет сделано все возможное, чтобы ни для меня, ни для других людей в России не наступило время, когда мы бы почувствовали себя не в безопасности. Я нахожусь сейчас в таком же состоянии, как и любой русский человек, – цитирует Лаксальта "Metaratings".
Диего Лаксальт перешел в московское "Динамо" в июле 2021 года из итальянского "Милана". До этого Диего выступал за шотландский "Селтик", итальянские клубы "Торино", "Дженоа", "Эмполи", "Болонья", "Интер" и уругвайский "Дефенсор", чьим воспитанником он и является. Также на счету у Лаксальта 24 игры за сборную Уругвая, в которой он дебютировал в октябре 2016 года. Контракт уругвайского защитника с московским "Динамо" действует до лета 2024 года. 7 февраля 2022 года Диего исполнилось 29 лет. В текущем сезоне за "Динамо" у него девять игр и ноль результативных действий.
Диего Лаксальт: я бы с удовольствием остался в России как можно дольше
Уругвайский защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт рассказал о желании подольше остаться в России.
Фото: "Матч ТВ"