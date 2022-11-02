– Соболев может стать форвардом европейского уровня. В этом сезоне он показывает, что чувствует момент, когда нужно наносить решающий удар. В декабре он много работал с нашим спортивным директором Лукой Каттани, я тоже много работал с ним индивидуально. Я не удивлен, что Соболев прибавил в подыгрыше и стал регулярно отдавать голевые передачи – это один из показателей того, что произошло со всем "Спартаком", – приводит слова Ваноли "СЭ".
Итальянский специалист Паоло Ваноли работал в "Спартаке" с российским форвардом Александром Соболевым в прошлом сезоне. Ваноли был главным тренером красно-белых в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Чуть позже него клуб покинул и другой итальянец – спортивный директор Лука Каттани. Летом 2022 года на смену Ваноли пришел испанец Гильермо Абаскаль, с которым "Спартак" сейчас идет на втором месте в Российской премьер-лиги и лидирует в группе Кубка России. При Паоло Ваноли "Спартак" закончил сезон во второй части турнирной таблицы РПЛ, но стал обладателем Кубка России. У Соболева в текущем сезоне за клуб – девять голов и шесть результативных передач в 18-ти играх.
Паоло Ваноли: Соболев может стать форвардом европейского уровня. Я много работал с ним индивидуально
Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли поделился мнением о прогрессе нападающего красно-белых Александра Соболева.
Фото: "СЭ"