"Уфа" принимала на своем поле брянское "Динамо" сегодня, в 12:00 по московскому времени. Матч проходил в рамках пятого раунда Пути регионов Кубка России (1/16 финала), на стадионе "Нефтянник".
По ходу второго тайма в составе гостей один из игроков получил прямую красную карточку – Сергей Евтушенко досрочно покинул поле на 62-й минуте.
Единственный гол в этой встрече был забит уже на девятой минуте матча – отличился ангольский полузащитник Эгаш Касинтура, выступающий за уфимцев с лета 2021 года. Этот гол стал третьим для Касинтуры в текущем сезоне, два остальных он забил в рамках Первой лиги, где "Уфа" недавно сменила главного тренера и идет на двенадцатом месте.
"Уфа" с минимальным счетом обыграла дома "Динамо Брянск" и вышла в следующий этап Кубка России
Матч Кубка России между футбольными клубами "Уфа" и "Динамо Брянск" закончился минимальной победой хозяев (1:0).
Фото: ФК "Уфа"