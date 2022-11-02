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Каррера - о словах Божовича, что сам он является легендой российского футбола: пусть его оценивают болельщики

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера дал оценку словам экс-главного тренера семи клубов РПЛ Миодрага Божовича, который заявил, что он - легенда российского футбола.
Фото: "СЭ"
- Легенда определяется ее поклонниками. Не нам судить Божовича! Пусть его оценивают болельщики, - цитирует Карреру Sport24.

Черногорский специалист Миодраг Божович работал главным тренером в семи клубах РПЛ, в число которых вошли "Амкар", ФК "Москва", "Динамо", "Ростов", "Локомотив", "Арсенал" и "Крылья Советов". В "Амкаре" и "Арсенале" наставник работал по два раза. С "Ростовом" специалист побеждал в Кубке России. В прошлом сезоне Божович работал в тульском "Арсенале", команда заняла 16 место и вылетела из РПЛ, после чего тренер был отправлен в отставку.

Напомним, черногорский специалист сегодня в интервью заявил, что является легендой российского футбола и высказал недовольство, что клубы продолжают звать немецких и итальянских наставников.


Каррера Божович
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