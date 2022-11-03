– Говорят о предложениях по Сычевому? Говорят, в Москве кур доят. Мы по таким принципам не работаем. Ни одного официального предложения по Сычевому в клубе нет, – приводит слова Еремякина "РБ Спорт".
Сегодня форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой был признан лучшим игроком РПЛ в октябре. По мнению экспертов РПЛ и "Матч Премьер", а также обычных болельщиков, принимавших участие в онлайн-голосовании, Владимир оказался номером один среди футболистом чемпионата России в прошедшем месяце. За октябрь Владимир забил шесть мячей, по два из них в ворота "Динамо" и ЦСКА. Всего в текущем сезоне у Сычевого насчитывается тринадцать голов и две результативных передачи. Контракт Владимира с "Оренбургом" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 500 тысяч евро.
Президент "Оренбурга": ни одного официального предложения по Сычевому в клубе нет
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего клуба Владимира Сычевого.
Фото: udar56.ru