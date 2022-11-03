– Квинси сейчас действительно в хорошей форме. Когда такой футболист в тебя в партнерах, тебе всегда легче на поле. Он сейчас в своей лучшей форме после возвращения в "Спартак". Понимает ли Промес по-русски? Все он понимает, знает элементарные слова. Мне кажется, по знанию русского языка он на одном уровне с Марио Фернандесом – тот же все понимал, – приводит слова Соболева "Чемпионат".
Голландский полузащитник Квинси Промес выступает за московский "Спартак" с августа 2014 года, когда он перешел из футбольного клуба "Твенте". Через четыре года после этого Квинси отправлялся в Испанию, чтобы поиграть за "Севилью". Пробыл в этом клубе один сезон и перебрался на родину – в голландский "Аякс". В феврале 2021 года Промес снова вернулся в Россию, в состав красно-белых. Прямо сейчас Квинси находится в возрасте тридцати лет. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2024 года. В текущем сезоне у Квинси Промеса за московский клуб насчитывается пятнадцать забитых мячей и семь результативных передач в четырнадцати матчах РПЛ и четырех встречах в Кубке России.
Александр Соболев: Промес по знанию русского языка на одном уровне с Марио Фернандесом
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о партнере по атаке красно-белых Квинси Промесе.
Фото: Чемпионат.com