C 2019 по 2025 год Овсянников выступал за "Крылья Советов", в 2020-м самарскую команду недолго тренировал нынешний наставник калининградцев Андрей Талалаев.
"Я думаю, для всех открытие, что "Балтика" сейчас в верхней части турнирной таблицы. Наверное, они там находятся за счет дисциплины. Из-за того, что они достаточно хорошо сыгрались в ФНЛ, уже не первый год вместе", — передает слова Овсянникова Metaratings.
После 18 туров "Балтика" Андрея Талалаева с 35 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Вратарь "Оренбурга" отметил прогресс "Балтики" в текущем сезоне
Голкипер "Оренбурга" Богдан Овсянников поделился мнением о выступлениях в текущем сезоне калининградской "Балтики".
Фото: "Балтика"