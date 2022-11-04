– Возможны разные варианты развития событий, но конкретики пока нет. В летнее трансферное окно был "Спартак", возможно, к нему вернемся. Или "Спартак" вернется к нам, – передает слова Кигинько "РБ Спорт".
Рамазана Гаджимурадов играет в "Урале" с января 2021 года, до этого он выступал за "СКА-Хабаровск" и "Велес". В текущем сезоне Рамазан принял участие в тринадцати матчах "Урала", проведя на футбольном поле в сумме 673 минуты. Из результативных действий – только результативная передача в одной из встреч в Кубке России. Контракт Гаджимурадова с "Уралом" действует лета 2023 года. Transfermerkt оценивает трансферную стоимость в 700 тысяч евро.
Агент Гаджимурадова: зимой возможны разные варианты, может, вернемся к "Спартаку"
Футбольный агент Дмитрий Кигинько рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника "Урала" Рамазана Гаджимурадова.
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