– У нас в тренерском штабе все строится через взаимоуважение, мы верим, что можем остаться в РПЛ. Сейчас больше играют те, кто верит в это. У нас есть ряд футболистов, у которых меньше игровой практики. Хочу увидеть в их глазах уверенность, что мы не хуже большинства команд в лиге, – цитирует Талалаева "Матч ТВ".
После пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга Российской премьер-лиги московское "Торпедо" занимает последнее место в турнирной таблице. За пятнадцать матчей они набрали всего лишь шесть очков. Минувшим летом "автозаводцы" поднялись лигой выше из ФНЛ. Начали текущий сезон в РПЛ с Александром Бородюком, а 13 октября их возглавил Андрей Викторович Талалаев. В предыдущем туре "Торпедо" уступило на выезде московскому "Спартаку" со счетом 0:1, в следующем примет на своем поле самарские "Крылья Советов". Их встреча состоится 6 ноября, в воскресенье.
Главный тренер "Торпедо" Талалаев: верю, что мы можем остаться в РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев рассказал о настрое команды перед стартом второго круга РПЛ. "Автозаводцы" замыкают турнирную таблицу.
Фото: РИА Новости