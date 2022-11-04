"Думаю, по игре заслужили наконец-то эти очки. Видите как получилось: в обороне не было глупых привозов, играли очень надежно, поэтому сыграли на ноль, а впереди реализовали. Это то, чего не хватало все игры", - приводит слова Гулиева Sport24.
Сегодня "Химки" сумели прервать серию поражений, обыграв на своем поле "Оренбург" (2:0) в стартовом матче 16-го тура РПЛ. Эта победа стала первой для подмосковной команды с августа, когда ее еще тренировал Сергей Юран. Серия "Химок" без побед насчитывала 15 матчей.
Благодаря этой победе "Химки" догнали по очкам "Локомотив", который сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице, но опережает команду Спартака Гогниева из-за победы в личной встрече.
Гулиев: по игре "Химки" заслужили наконец-то эти очки
Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев прокомментировал победу над "Оренбургом".
Фото: ФК "Химки"