"В обороне играли уверенно, была концентрация. Не было этих привозов, которые были до этого. "Химки" стали лучше играть без Гогниева? Это стечение обстоятельств. Это бред", - цитирует футболиста "СЭ".
"Химки" вчера принимали на своем поле "Оренбург" и оказались сильнее – 2:0. В предыдущий раз подмосковный коллектив одерживал победу в начале августа – в матче 4-го тура РПЛ против "Торпедо" (2:1).
Химчане остаются на 15-м месте по итогам 16-ти туров чемпионата России. Подопечные Спартака Гогниева имеют в активе 12 очков – столько же на счету "Локомотива" и "Факела", которые разместились в зоне стыковых матчей.
Аяз Гулиев: "Химки" стали лучше играть без Гогниева? Это бред
Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев поделился эмоциями от прерванной серии подмосковного клуба без побед в матче 16-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Фото: ФК "Химки"