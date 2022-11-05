"Пропустили гол в раздевалку в конце первого тайма. Такое бывает, к сожалению. Потом игра складывалась хорошо, были интересные моменты, но мы не смогли их реализовать", - цитирует защитника красно-белых Sport24.
"Спартак" сегодня в гостях встретился с "Сочи". Подопечные Гильермо Абаскаля вышли вперед на первых минутах первого тайма, но пропустили незадолго до свистка на перерыв.
С 33-мя очками москвичи остаются на втором месте в текущем чемпионате по итогам 16-ти туров.
Джикия: пропустили гол в раздевалку в конце первого тайма, но потом были интересные моменты
Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от ничейного исхода матча 16 тура РПЛ против "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"