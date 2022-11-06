"Зенит" на своем поле уступил "Ахмату" в матче 16-го тура РПЛ (1:2). Петербуржцы пропустили два мяча уже к 8-й минуте встречи, отличились Харин и Конате. При этом в эпизоде со вторым голом грубо ошибся защитник сине-бело-голубых Чистяков. В итоге его заменили уже на 32-й минуте встречи.
После игры с "Ахматом" журналист Геннадий Орлов заявил, что, по его информации, Чистяков в ближайшее время может перейти именно в грозненский клуб. Медведев заявил, что такой переход исключать нельзя.
Сегодня генеральный директор петербуржцев Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава команды.
"Я об этом ничего не знаю, у меня нет никакой информации по поводу интереса клуба к Чистякову", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
Ташуев заявил, что у него нет информации об интересе "Ахмата" к Чистякову
Главный тренер "Ахмата" прокомментировал слухи о возможном переходе защитника "Зенит" Дмитрия Чистякова в грозненский клуб.
Фото: ФК "Зенит"