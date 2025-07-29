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По Антону Миранчуку ведут переговоры с клубами РПЛ и Турции

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константен заявил, что в российский полузащитник Антон Миранчук может покинуть команду.
Фото: ФК "Сьон"
«Может ли Антон покинуть «Сьон»? Я веду переговоры с клубами из России и Турции», - цитирует Константена «РБ Спорт».

Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» осенью 2024 года на правах свободного агента. Полузащитник заключил контракт с клубом до лета 2026 года.

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 24 матчах за «Сьон» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в 2,6 млн евро. Ранее футболист выступал за московский «Локомотив».

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